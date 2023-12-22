Вышел трейлер мультфильма "Гадкий я – 4"

Студия Illumination представила первый трейлер мультфильма "Гадкий я – 4". Режиссером картины выступил Крис Рено.
Сюжет продолжит историю ворчливого шпиона Грю, а также его семьи и миньонов. Главному герою предстоит столкнуться не с только с новыми врагами, которые угрожают человечеству, но и с воспитанием родного сына.
Роли озвучили Стив Карелл, Кристен Уиг, Стив Куган и другие. Мировая премьера состоится 3 июля.
Ранее мы сообщали, что вышел дублированный трейлер фильма "Падение империи".
Видео: YouTube / Illumination
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