Вышел трейлер мультфильма "Гадкий я – 4"

Мировая премьера состоится 3 июля.

Студия Illumination представила первый трейлер мультфильма "Гадкий я – 4". Режиссером картины выступил Крис Рено.

Сюжет продолжит историю ворчливого шпиона Грю, а также его семьи и миньонов. Главному герою предстоит столкнуться не с только с новыми врагами, которые угрожают человечеству, но и с воспитанием родного сына.

Роли озвучили Стив Карелл, Кристен Уиг, Стив Куган и другие. Мировая премьера состоится 3 июля.

Ранее мы сообщали, что вышел дублированный трейлер фильма "Падение империи".

Видео: YouTube / Illumination