Вышел трейлер фильма "Ледяная башня" с Марион Котийяр

Кинокомпания Yellow Veil Pictures представил трейлер фильма "Ледяная башня". Режиссером картины выступила Люсиль Адзиалилович.

Сюжет рассказывает историю сироты Жанны, которая сбегает из приюта и попадает на съемочную площадку фильма по "Снежной королеве". Там героиня встречает актрису Кристину и попадает под ее волшебное влияние.

В главных ролях сыграли Марион Котийяр, Аугуст Диль, Гаспар Ноэ и Клара Пачини. Мировая премьера состоится 17 сентября.

Видео: YouTube / Yellow Veil Pictures