  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:08
131
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Вышел трейлер фильма "Ледяная башня" с Марион Котийяр

0 0

Мировая премьера состоится 17 сентября.

Кинокомпания Yellow Veil Pictures представил трейлер фильма "Ледяная башня". Режиссером картины выступила Люсиль Адзиалилович.

Сюжет рассказывает историю сироты Жанны, которая сбегает из приюта и попадает на съемочную площадку фильма по "Снежной королеве". Там героиня встречает актрису Кристину и попадает под ее волшебное влияние.

В главных ролях сыграли Марион Котийяр, Аугуст Диль, Гаспар Ноэ и Клара Пачини. Мировая премьера состоится 17 сентября.

Ранее Netflix представил трейлер фильма "Достать ножи: Проснись, мертвец".

Видео: YouTube / Yellow Veil Pictures

Теги: yellow veil pictures, ледяная башня, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии