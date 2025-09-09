Вышел трейлер фильма "Ледяная башня" с Марион Котийяр

Кинокомпания Yellow Veil Pictures представил трейлер фильма "Ледяная башня". Режиссером картины выступила Люсиль Адзиалилович.
Сюжет рассказывает историю сироты Жанны, которая сбегает из приюта и попадает на съемочную площадку фильма по "Снежной королеве". Там героиня встречает актрису Кристину и попадает под ее волшебное влияние.
В главных ролях сыграли Марион Котийяр, Аугуст Диль, Гаспар Ноэ и Клара Пачини. Мировая премьера состоится 17 сентября.
Ранее Netflix представил трейлер фильма "Достать ножи: Проснись, мертвец".
Видео: YouTube / Yellow Veil Pictures
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все