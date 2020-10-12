  1. Главная
Netflix представил трейлер фильма "Достать ножи: Проснись, мертвец"

Мировая премьера состоится 12 декабря.

Стриминговы сервис Netflix представил трейлер фильма "Достать ножи: Проснись, мертвец". Режиссером картины выступил Райан Джонсон.

Фильм является продолжением приключений детектива Бенуа Бланка. В новой части герою предстоит разгадать загадочное убийство в местной церкви.

В главных ролях сыграли Дэниел Крейг, Джереми Реннер, Джош Бролин, Кейли Спейни, Эндрю Скотт и другие. Мировая премьера состоится 12 декабря.

