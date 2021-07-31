Вышел новый трейлер фильма "Трон: Арес"

Студия Disney представила новый трейлер фильма "Трон: Арес". Режиссером картины выступил Йоаким Реннинг.
Фильм является третьей частью франшизы "Трон". Первая часть вышла в 1982 году, а в 2010-м состоялась премьера сиквела. В грядущей истории центральной фигурой окажется человек-программа Арес, которому поручено войти в реальный мир.
В главных ролях сыграли Джаред Лето, Эван Питерс, Джефф Бриджес и другие. Мировая премьера состоится 10 октября.
Ранее мы сообщали, что вышел тизер-трейлер фильма "Грозовой перевал".
Видео: YouTube / DIsney
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все