Вышел новый трейлер фильма "Трон: Арес"

Мировая премьера состоится 10 октября.

Студия Disney представила новый трейлер фильма "Трон: Арес". Режиссером картины выступил Йоаким Реннинг.

Фильм является третьей частью франшизы "Трон". Первая часть вышла в 1982 году, а в 2010-м состоялась премьера сиквела. В грядущей истории центральной фигурой окажется человек-программа Арес, которому поручено войти в реальный мир.

В главных ролях сыграли Джаред Лето, Эван Питерс, Джефф Бриджес и другие. Мировая премьера состоится 10 октября.

Ранее мы сообщали, что вышел тизер-трейлер фильма "Грозовой перевал".

Видео: YouTube / DIsney