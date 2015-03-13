Вышел трейлер фильма "Космос засыпает"

Кинокомпания "Вольга" представила трейлер фильма "Космос засыпает". Режиссером картины выступил Антон Мамыкин.
Фильм расскажет историю студента-ракетостроителя, который учится в Санкт-Петербурге. Однажды герой узнает о беде в своей семье. Он возвращается в родной поселок Шойна, ставя под угрозу свою давнюю мечту о космосе.
В главных ролях сыграли Марк Эйдельштейн, Дарья Екамасова, Тихон Котрелев, Никита Конкин и Софья Воронцова. Премьера в России состоится в 2026 году.
Ранее Netflix представил трейлер мультсериала по "Очень странным делам".
Видео: ВКонтакте / Кинопоиск
