Вышел трейлер фильма "Иллюзия обмана 3"

Мировая премьера состоится 14 ноября.

Кинокомпания Lionsgate представила первый трейлер фильма "Иллюзия обмана 3". Режиссером картины выступил Рубен Фляйшер.

Фильм является продолжением франшизы о группе фокусников, которые с помощью своих трюков могут получать любую информацию и проникать куда угодно. Сюжет третьей части будет посвящен работе опытной команды с новичками.

В главных ролях сыграли Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Морган Фриман, Доминики Сесса, Джастис Смит и другие. Мировая премьера состоится 14 ноября.

Ранее A24 представила трейлер драмы "Крушащая машина".

Видео: YouTube / Lionsgate Movies