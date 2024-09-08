Студия A24 представила трейлер драмы "Крушащая машина". Режиссером картины выступил Бенни Сэфди.
Сюжет фильма расскажет историю известного бойца MMA Марка Керра. Картина затронет не только спортивные достижения героя, но и его борьбу с разрушительными зависимостями.
В главных ролях сыграли Дуэйн Джонсон, Эмили Блант, Уитни Мур, Бас Раттен, Пол Лейзенби и другие. Мировая премьера состоится 3 октября.Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Как стать миллионером". Видео: YouTube / A24
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