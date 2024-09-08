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A24 представила трейлер драмы "Крушащая машина"

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Мировая премьера состоится 3 октября.

Студия A24 представила трейлер драмы "Крушащая машина". Режиссером картины выступил Бенни Сэфди.

Сюжет фильма расскажет историю известного бойца MMA Марка Керра. Картина затронет не только спортивные достижения героя, но и его борьбу с разрушительными зависимостями.

В главных ролях сыграли Дуэйн Джонсон, Эмили Блант, Уитни Мур, Бас Раттен, Пол Лейзенби и другие. Мировая премьера состоится 3 октября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Как стать миллионером". Видео: YouTube / A24
Теги: a24, крушащая машина, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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