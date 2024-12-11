Вышел трейлер фильма "Фантастическая четверка: Первые шаги"

Мировая премьера состоится 23 июля.

Киностудия Marvel представила первый трейлер фильма "Фантастическая четверка: Первые шаги". Режиссером картины выступил Мэтт Шекман.

Фильм станет первым проектом шестой фазы киновселенной Marvel и расскажет об известной команде супергероев, получивших свои силы в результате неудачного полета в космос. Действие картины развернется в альтернативном ретрофутуристичном Нью-Йорке 1960-х годов.

В главных ролях сыграли Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн, Эбон Мосс-Бакрак и другие. Мировая премьера состоится 23 июля.

Ранее мы сообщали, что вышел тизер хоррора "Грешники".

Видео: YouTube / Marvel Entertainment