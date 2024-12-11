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Вышел тизер хоррора "Грешники"

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Мировая премьера состоится 7 марта.

Студия Warner Bros. Pictures представила тизер фильма ужасов "Грешники". Режиссером картины выступил Райан Куглер.

Сюжет расскажет историю братьев-близнецов, которые возвращаются в родной город, чтобы начать все заново. Дома они обнаруживают опасных вампиров, от которых героям предстоит очистить город.

В главной роли сыграл Майкл Б. Джордан. Мировая премьера состоится 7 марта.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер фильма "Северный полюс".

Видео: YouTube / Warner Bros. Pictures

Теги: warner bros pictures, грешники, тизер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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