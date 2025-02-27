Вышел трейлер фильма "Еще одна простая просьба"

Стриминговый сервис Prime Video представил трейлер фильма "Еще одна простая просьба", который является сиквелом "Простой просьбы" 2018 года. Режиссером картины выступил Пол Фиг.
Сюжет продолжит историю Стефани Смотерс и Эмили Нельсон. Героини отправляются в Италию, чтобы отметить свадьбу Эмили с богатым бизнесменом. Однако атмосферу праздника омрачает серия убийств, с которыми предстоит разобраться.
В главных ролях сыграли Блейк Лайвли, Анна Кендрик, Эндрю Рэннелс, Элизабет Перкинс и дргуие. Мировая премьера состоится 1 мая.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Холланд" с Николь Кидман.
Видео: YouTube / Prime Video
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