Вышел трейлер фильма "Элла Маккей"

Мировая премьера состоится 12 декабря.

Кинокомпания 20th Century Studios представила трейлер фильма "Элла Маккей". Режиссером картины выступил Джеймс Л. Брукс.

Сюжет расскажет историю молодой девушки, которая занимает пост губернатора. Героине предстоит удержать баланс между обычной жизнью и политической карьерой.

В главных ролях сыграли Эмма Маки, Вуди Харрельсон, Джейми Ли Кертис, Ребекка Холл и другие. Мировая премьера состоится 12 декабря.

Ранее A24 представила трейлер фильма "Рай и ад".

Видео: YouTube / 20th Century Studios