Мировая премьера состоится 15 августа.

Студия A24 представила трейлер фильма "Рай и ад", который является ремейком культового одноименного детектива Акиры Куросавы. Режиссером картины выступил Спайк Ли.

Сюжет расскажет историю преуспевающего бизнесмена, которого ставят перед выбором. Группа похитителей по ошибке крадет не его сына, а ребенка его шофера. От героя требуют заплатить выкуп.

В главных ролях сыграли Дензел Вашингтон, Джеффри Райт, Ильфенеш Хадера и другие. Мировая премьера состоится 15 августа.

Ранее мы сообщали, что фильм "Формула-1" стал самым кассовым в карьере Брэда Питта.

Видео: YouTube / A24