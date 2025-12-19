Вышел трейлер фильма "Дьявол носит Prada 2"

Мировая премьера состоится 1 мая.

Кинокомпания 20th Century Studios представила первый трейлер фильма "Дьявол носит Prada 2". Режиссером картины выступил Дэвид Френкель.

Фильм является продолжением истории, вышедшей на экраны в 2006 году. В центре сюжета снова окажется деспотичный редактор Миранда Пристли. Она пытается предотвратить закрытие журнала "Подиум", и для этого ей приходится обратиться за помощью к бывшей ассистентке Эмили.

К своим главным ролям вернулись Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. В фильме также снялись Симон Эшли, Люси Лью, Джастин Теру, Леди Гага и другие. Мировая премьера состоится 1 мая.

Видео: YouTube / 20th Century Studios