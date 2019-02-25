Вышел трейлер фильма "Домовенок Кузя 2"

Кинокомпания "Атмосфера Кино" представила первый трейлер фильма "Домовенок Кузя 2". Режиссером картины выступил Виктор Лакисов.
Картина является продолжением истории, вышедшей в кинотеатры в 2024 году. Кузя продолжает жить в доме девочки Наташи и ее семьи, а Баба Яга продолжает приспосабливаться к жизни в мире взрослых. Их жизнь меняется с появлением таинственной гостьи по имени Тихоня.
В главных ролях сыграли Екатерина Стулова, Иван Охлобыстин, София Петрова, Марк Богатырев и другие. Премьера в России состоится 19 марта 2026 года.
Видео: YouTube / Атмосфера Кино
