Вышел трейлер фильма "Дикая лошадь"

Мировая премьера состоится 6 ноября.

Кинокомпания Searchlight Pictures представила первый трейлер фильма "Дикая лошадь". Режиссером картины выступил Мартин Макдона.

Сюжет расскажет историю двух агентов ЦРУ. События развернутся в 1970-х годах в Чили накануне военного переворота в стране. Героям предстоит свергнуть местного президента Сальвадора Альенде.

В главных ролях сыграли Сэм Рокуэлл и Джон Малкович. В фильме также снялись Стив Бушеми, Том Уэйтс и Паркер Поузи. Мировая премьера состоится 6 ноября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Человек-паук: Новый день".

