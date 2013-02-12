Сегодня, 8:45
Вышел трейлер фильма "Дикая лошадь"

Мировая премьера состоится 6 ноября.

Кинокомпания Searchlight Pictures представила первый трейлер фильма "Дикая лошадь". Режиссером картины выступил Мартин Макдона.

Сюжет расскажет историю двух агентов ЦРУ. События развернутся в 1970-х годах в Чили накануне военного переворота в стране. Героям предстоит свергнуть местного президента Сальвадора Альенде.

В главных ролях сыграли Сэм Рокуэлл и Джон Малкович. В фильме также снялись Стив Бушеми, Том Уэйтс и Паркер Поузи. Мировая премьера состоится 6 ноября.

Видео: YouTube / SearchlightPictures

