Вышел трейлер фильма "День раскрытия" Стивена Спилберга

Кинокомпания Universal Pictures представила первый трейлер фильма "День раскрытия". Режиссером картины выступил Стивен Спилберг.

В центре сюжета окажется альтернативная реальность. В ней правительства стран решают раскрыть людям информацию о том, что они не одни живут в этой Вселенной. Фильм держался в гораздо большей тайне и почти не давал никаких слухов о его съемках в СМИ.

В главных ролях сыграли Эмили Блант, Колман Доминго, Колин Ферт, Джош О"Коннор и другие. Этот фильм станет 37-м по счету в режиссерской карьере Спилберга. Мировая премьера состоится 12 июня 2026 года.

Видео: YouTube / Universal Pictures