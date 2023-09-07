Вышел трейлер фильма "Байкеры" с Томом Харди и Остином Батлером

Мировая премьера состоится 1 декабря.

20th Century Studios представила трейлер драмы "Байкеры". Режиссером проекта выступил Джефф Николс.

Сюжет картины развернется в 1960-х года и расскажет историю клуба байкеров, которые превращаются в опасную группировку. Главные герои должны сделать выбор между клубом и друг другом.

В фильме снялись Том Харди, Остин Батлер и Джоди Комер. Мировая премьера состоится 1 декабря.

Ранее Netflix представил тизер мультфильма "Побег из курятника 2".

Видео: YouTube / 20th Century Studios