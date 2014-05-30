Вышел трейлер фильма "Бабайка"

Премьера в России состоится в 2026 году.

Студия "Руки Вверх! Продакшен" представила первый трейлер фильма "Бабайка". Режиссером картины выступил Илья Учитель.

Сюжет расскажет про мир бабаек, который находится в упадке из-за атомных бомб, психотерапевтов и фильмов ужасов. Все это притупило людские страхи. Одна из бабаек по имени Жутия бесследно исчезает, попав в мир людей. На ее поиски отправляет друг, для которого это путешествие может стать опасным. Премьера в России состоится в 2026 году.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Горыныч" с Александром Петровым.

Видео: Telegram / РУКИ ВВЕРХ! PRODUCTION