Вышел трейлер фильма "Авиатор" с Константином Хабенским

Кинокомпания "Атмосфера Кино" представила трейлер фильма "Авиатор". Режиссером картины выступил Егор Михалков-Кончаловский.
Сюжет фильм разворачивается в 1929 году. Авиатора Иннокентия Платонова обвиняют в убийстве доносчика, после чего герой попадает в Соловецкий лагерь. Он невольно становится участником эксперимента по крионике. Его размораживают лишь в 2025-м. Авиатору предстоит адаптировать в новом мире и новом времени.
В главных ролях сыграли Александр Горбатов, Евгений Стычкин, Дарья Кукарских, Константин Хабенский и другие. Премьера в России состоится 20 ноября.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер сериала "Гангстерленд".
Видео: YouTube / Атмосфера Кино
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