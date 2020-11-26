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Вышел трейлер сериала "Гангстерленд"

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Мировая премьера состоится 30 марта.

Стриминговый сервис Paramount+ представил трейлер криминального сериала "Гангстерленд". Шоураннером проекта выступил Гай Ричи.

Сюжет расскажет о противостоянии двух враждующих семей из Лондона. В его центре окажется мужчина, которому поручают любыми способами защищать одну из семей.

В главных ролях сыграли Том Харди, Хелен Миррен, Пирс Броснан и другие. Мировая премьера состоится 30 марта.

Ранее Netflix представил новый трейлер фильма "Электрический штат".

Видео: YouTube / Paramount Plus

Теги: paramount plus, гангстерленд, сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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