Вышел трейлер сериала "Гангстерленд"

Мировая премьера состоится 30 марта.

Стриминговый сервис Paramount+ представил трейлер криминального сериала "Гангстерленд". Шоураннером проекта выступил Гай Ричи.

Сюжет расскажет о противостоянии двух враждующих семей из Лондона. В его центре окажется мужчина, которому поручают любыми способами защищать одну из семей.

В главных ролях сыграли Том Харди, Хелен Миррен, Пирс Броснан и другие. Мировая премьера состоится 30 марта.

Ранее Netflix представил новый трейлер фильма "Электрический штат".

Видео: YouTube / Paramount Plus