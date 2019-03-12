Вышел трейлер российской комедии "Миллиард" с Владимиром Машковым в главной роли

Премьера фильма запланирована на 18 апреля.

Российская кинокомпания Central Partnership опубликовала трейлер комедийного фильма "Миллиард" с Владимиром Машковым в главной роли. Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале организации.

По сюжету фильма, влиятельный банкир Матвей Левин всеми силами старается сохранить свое имущество и не делиться им со своими незаконнорожденными детьми. В один момент богач полностью лишается своего состояния, а помочь вернуть его могут лишь отпрыски, от которых он всячески сторонится.

Режиссером ленты выступил автор "Духlessа" Роман Прыгунов. Помимо Меньшова в картине сыграли Александра Бортич, Павел Чинарев, Марина Петренко и другие. Премьера фильма запланирована на 18 апреля. Ранее на Piter.TV: "Никто не позволит, и никто не будет": в Госдуме исключили возможность съемок "Брата-3"

Видео: Central Partnership