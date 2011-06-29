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Вышел новый трейлер фильма "Кракен" с Александром Петровым

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Премьера в России состоится 17 апреля.

Студия "Централ Партнершип" представила новый трейлер фантастического фильма "Кракен". Режиссером картины выступил Николай Лебедев.

Сюжет фильма расскажет о таинственном исчезновении подводной лодки с секретным оружием в водах Гренландского моря. На ее поиски выдвигается новый экипаж, но сталкивается с огромным монстром, который обитает в морской пучине.

В главных ролях сыграли Александр Петров, Алексей Гуськов, Сергей Гармаш, Виктор Добронравов и другие. Премьера в России состоится 17 апреля.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер мультфильма "Элио".

Видео: YouTube / Central Partnership

Теги: central partnership, кракен, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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