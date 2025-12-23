Вышел тизер-трейлер фильма "Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный"

Премьера в России состоится 1 января 2027 года.

Кинокомпания Central Partnership представила первый тизер-трейлер фильма "Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный". Режиссером картины выступил Игорь Волошин.

Сюжет основан на сказке Александра Волкова и является продолжение первого фильма, вышедшего в начале 2025 года. Девочка Элли и ее друзья добрались до Изумрудного города. Но встреча с волшебником Гудвином преподносит им сюрприз. Он обещает исполнить их желания, если герои раздобудут для него колдовскую бурю мстительной Бастинды. Им предстоит отправится в опасное путешествие.

В главных ролях сыграли Катя Чернова, Юрий Колокольников, Артур Ваха, Светлана Ходченкова, Евгений Чумак, Дмитрий Чеботарев, Яна Сексте и другие. Премьера в России состоится 1 января 2027 года.

