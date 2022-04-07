Вышел трейлер экшена Banishers Ghosts of New Eden

Релиз новинки состоится 13 февраля 2024 года.

Студия Don"t Nod представила первый трейлер экшена Banishers Ghosts of New Eden. Его показали на фестивале TGA 2023.

Сюжет игры расскажет о двух опытных охотниках за привидениями. Им предстоит столкнуться с таинственным злом, на борьбу с которым придется принимать непростые решения. Игрокам будут доступны на выбор два физических издания со множеством бонусов. Релиз Banishers Ghosts of New Eden на PC, PS5 и Xbox Series состоится 13 февраля 2024 года.

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Видео: YouTube / Focus Entertainment