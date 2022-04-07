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Вышел трейлер экшена Banishers Ghosts of New Eden

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Релиз новинки состоится 13 февраля 2024 года.

Студия Don"t Nod представила первый трейлер экшена Banishers Ghosts of New Eden. Его показали на фестивале TGA 2023.

Сюжет игры расскажет о двух опытных охотниках за привидениями. Им предстоит столкнуться с таинственным злом, на борьбу с которым придется принимать непростые решения. Игрокам будут доступны на выбор два физических издания со множеством бонусов. Релиз Banishers Ghosts of New Eden на PC, PS5 и Xbox Series состоится 13 февраля 2024 года.

Ранее мы сообщали, что авторы Guitar Hero выпустили музыкальную игру в Fortnite.

Видео: YouTube / Focus Entertainment

Теги: banishers ghosts of new eden, dont nod, игра, трейлер, экшен
Категории: Лента новостей, Культура,

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