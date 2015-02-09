Авторы Guitar Hero выпустили музыкальную игру в Fortnite

Первый сезон режима продлится до 22 февраля 2024 года.

Студия Epic Games анонсировала запуск игры Fortnite Festival, которая будет доступна в самой Fortnine. За ее разработку отвечает создавшая Guitar Hero студия Harmonix.

По случаю анонса был представлен трейлер дополнения к Fortnine. В нем представили музыканта The Weeknd, который будет доступен для покупки всем игрокам. Первый сезон режима продлится до 22 февраля 2024 года. Отметим, что Fortnite доступна пользователям ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и смартфонов.

Ранее мы сообщали, что авторы Honkai: Star Rail показали посвященный Пенаконии трейлер.

Видео: YouTube / Fortnine RU