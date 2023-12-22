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Вышел трейлер драмы "Свет" с Еленой Яковлевой в роли соцработницы

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Премьера картины запланирована на 22 февраля.

В социальных сетях опубликован трейлер драмы "Свет", главную роль в которой сыграла актриса Елена Яковлева. Она предстает в образе социальной работницы, которая вспоминает о самых запоминающихся событиях своей юности, ошибках, конфликтах, ссорах и нерушимой дружбе. Сейчас же женщина ухаживает за пожилыми людьми. В какой-то момент ее обвиняют в бездушии, что становится для героини большим ударом. В широкий прокат картина выйдет 22 февраля. Ранее этот фильм стал триумфатором выборгского кинофестиваля.Режиссермо проекта заявлен Антон Коломеец, являющийся соавтором телевизионного сериала "Чики". 

Вышел вступительный ролик Tekken 8.

Фото и видео: Вконтакте / Кинопоиск

Теги: драма, елена яковлева, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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