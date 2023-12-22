Вышел вступительный ролик Tekken 8

Релиз новой части файтинга состоится 26 января.

Студия Bandai Namco представила вступительный ролик игры Tekken 8. В нем представили всех ключевых персонажей новой версии файтинга.

Первым дополнительным бойцом первого сезона стал Эдди Гордо. Впервые он был представлен в Tekken 3. Релиз новой части игры состоится 26 января. Она будет доступна пользователям ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер грядущего обновления для Forza Motorsport.

Видео: YouTube / Bandai Namco Entertainment America