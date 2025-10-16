  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:09
27
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Вышел трейлер драмы "Соленая тропа"

0 0

Премьера в России состоится 13 ноября.

Кинокомпания U Films представила дублированный трейлер драматического фильма "Соленая тропа". Режиссером картины выступила Марианн Эллиот.

Сюжет основан на мемуарах Рэйнор Уинн. Писательница рассказывает о своем путешествии по юго-западному побережью Англии в компании мужа Мота. Супруги остались без дома в результате судебных разбирательств, после чего они решают отправиться в долгий поход.

В главных ролях сыграли Джиллиан Андерсон и Марианн Эллиотт. Премьера в России состоится 13 ноября.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер фильма "Бегущий человек".

Видео: ВКонтакте / U Films

Теги: u films, соленая тропа, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии