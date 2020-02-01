Вышел трейлер драмы "Семя священного инжира"

Мировая премьера состоится 27 ноября.

Кинокомпания Neon представила трейлер драмы "Семя священного инжира". Режиссером картины выступил Мохаммад Расулоф.

Сюжет фильм расскажет историю семьи, оказавшейся в центре внимания общественности. Мужчину по имени Иман назначили следственным судьей в Тегеране. В ходе политических беспорядков герой понимает опасность своей работы, из-за чего перестает доверять даже собственной семье.

В главных ролях сыграли Сохейла Голестани, Миссах Зарех, Махса Ростами, Сетарех Малеки и другие. Мировая премьера состоится 27 ноября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Пальма 2".

Видео: YouTube / NEON