Вышел трейлер драмы "Семя священного инжира"

Кинокомпания Neon представила трейлер драмы "Семя священного инжира". Режиссером картины выступил Мохаммад Расулоф.
Сюжет фильм расскажет историю семьи, оказавшейся в центре внимания общественности. Мужчину по имени Иман назначили следственным судьей в Тегеране. В ходе политических беспорядков герой понимает опасность своей работы, из-за чего перестает доверять даже собственной семье.
В главных ролях сыграли Сохейла Голестани, Миссах Зарех, Махса Ростами, Сетарех Малеки и другие. Мировая премьера состоится 27 ноября.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Пальма 2".
Видео: YouTube / NEON
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