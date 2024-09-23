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Вышел трейлер драмы "Мелочи жизни"

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Мировая премьера состоится 8 ноября.

Студия Lionsgate представила трейлер драмы "Мелочи жизни". Режиссером картины, снятой по одноименной книге, выступил Тим Милантс.

Сюжет расскажет историю отца Билла Ферлонга. Герой случайно обнаруживает страшные тайны в местном монастыре, которые будоражат его давние травмы.

В главных ролях сыграли Киллиан Мерфи и Эмили Уотсон. Мировая премьера состоится 8 ноября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер триллера "Душка" с Эллой Пернелл.

Видео: YouTube / Lionsgate Movies

Теги: lionsgate, драма, мелочи жизни, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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