Вышел трейлер драмы "Мелочи жизни"

Мировая премьера состоится 8 ноября.

Студия Lionsgate представила трейлер драмы "Мелочи жизни". Режиссером картины, снятой по одноименной книге, выступил Тим Милантс.

Сюжет расскажет историю отца Билла Ферлонга. Герой случайно обнаруживает страшные тайны в местном монастыре, которые будоражат его давние травмы.

В главных ролях сыграли Киллиан Мерфи и Эмили Уотсон. Мировая премьера состоится 8 ноября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер триллера "Душка" с Эллой Пернелл.

Видео: YouTube / Lionsgate Movies