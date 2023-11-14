Вышел трейлер триллера "Душка" с Эллой Пернелл

Мировая премьера состоится 10 октября.

Телеканал Starz представил трейлер триллера "Душка". Шоураннером проекта выступила Элла Джонс.

Сюжет расскажет историю девушки Рианнон Льюис, у которой в жизни происходит много неудач. Героиню постоянно игнорируют на работе, парень, который ей нравится, не отвечает взаимностью, а ее отец тяжело болен. Вскоре вся жизнь Рианнон переворачивается с ног на голову, когда она теряет контроль и жаждет отомстить всем обидчикам.

В главных ролях сыграли Элла Пернелл, Джереми Свифт, Лиа Харви, Дастин Демри-Бернс и другие. Мировая премьера состоится 10 октября.

Ранее Netflix представил тизер второго сезона "Игры в кальмара".

Видео: YouTube / STARZ