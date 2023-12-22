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Вышел трейлер документального сериала о Романе Костомарове

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Премьера состоится 9 марта.

Онлайн-кинотеатр Wink трейлер документального сериала о российском фигуристе Романе Костомарове. Проект выйдет под названием "Роман Костомаров: рожденный дважды".

В сериале расскажут историю олимпийского чемпиона, который перенес тяжелую болезнь в начале 2023 года. Создатели покажут уникальные архивные кадры из жизни Костомарова, а также хронику его реабилитации и возвращения на лед. Также в проекте покажут записанные интервью с родными и близкими спортсмена. Премьера состоится 9 марта.

Ранее мы сообщали, что Netflix выпустил трейлер исторической драмы "Ширли" от автора "12 лет рабства".

Видео: YouTube / Wink

Теги: wink, документальный сериал, роман костомаров, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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