В сети появился трейлер фильма о первом мэре Петербурга Анатолии Собчаке

Автор картины — дочка главного героя, журналистка Ксения Собчак.

В сети опубликовали трейлер нового документального фильма "Дело Собчака". В картине рассказывается о жизни и карьере первого мэра Петербурга Анатолия Собчака. Видео появилось на YouTube-канале дочки главного героя Ксении Собчак. От ее лица ведется повествование.

Режиссером "Дела Собчака" стала Вера Кричевская, автором — Ксения Собчак. Интервью для фильма дали много известных людей. В документалке появятся президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Кроме того, в съемках приняли участие Виктор Золотов, Анатолий Чубайс, Алексей Кудрин, Александр Кержаков и многие другие.

Автор и режиссер фильма планируют представить картину на Каннском фестивале в мае этого года. Для широкой аудитории он будет доступен в июне 2018 года.

Ранее мы писали, что стало известно, когда выйдет в прокат фильм "Ампир V" по роману Виктора Пелевина.

Видео: YouTube / Ксения Собчак