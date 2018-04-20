Стало известно, когда выйдет в прокат фильм "Ампир V" по роману Виктора Пелевина

Одну из главных ролей в картине режиссера Виктора Гинзбурга сыграет российский рэпер Oxxxymiron.

Фильм "Ампир V", снятый по книге Виктора Пелевина, выйдет в прокат в начале 2019 года. Одну из главных ролей в картине режиссера Виктора Гинзбурга сыграет российский рэпер Oxxxymiron. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова продюсера Ивана Засурского.

Фильм находится в производстве, снимать будем до конца июля, в прокат картина выйдет в первом квартале 2019 года. Иван Засурский

Режиссер фильма Виктор Гинзбург надеется, что его картина понравится россиянам. Он планирует собрать в прокате не менее 800 млн рублей.

Это готическая драма Пелевина в современной Москве, там присутствует пелевинский микс жанров. Виктор Гинзбург

Режиссер добавил, что в фильме будет много сатиры и фантастики. Например, "весь мир управляется из Москвы командой вампиров". Главную роль в "Ампир V" исполнит Павел Табаков. Кроме того, в картине снимется Oxxxymiron. Он согласился написать для картины музыку.

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Видео: YouTube / GamebombCentral

Фото: Instagram / empire_v_official