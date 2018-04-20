Стало известно, когда выйдет в прокат фильм "Ампир V" по роману Виктора Пелевина

Фильм "Ампир V", снятый по книге Виктора Пелевина, выйдет в прокат в начале 2019 года. Одну из главных ролей в картине режиссера Виктора Гинзбурга сыграет российский рэпер Oxxxymiron. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова продюсера Ивана Засурского.
Фильм находится в производстве, снимать будем до конца июля, в прокат картина выйдет в первом квартале 2019 года.
Иван Засурский
Режиссер фильма Виктор Гинзбург надеется, что его картина понравится россиянам. Он планирует собрать в прокате не менее 800 млн рублей.
Это готическая драма Пелевина в современной Москве, там присутствует пелевинский микс жанров.
Виктор Гинзбург
Режиссер добавил, что в фильме будет много сатиры и фантастики. Например, "весь мир управляется из Москвы командой вампиров". Главную роль в "Ампир V" исполнит Павел Табаков. Кроме того, в картине снимется Oxxxymiron. Он согласился написать для картины музыку.
Ранее мы писали, что в сети появился трейлер нового фильма с Дмитрием Нагиевым.
Видео: YouTube / GamebombCentral
Фото: Instagram / empire_v_official