Вышел трейлер триллера "Воспоминания" с Хью Джекманом

В России фильм выйдет в прокат 26 августа.

В сети появился трейлел фантастического триллера "Воспоминания" режиссера Лизы Джой.

События фильма происходят в недалеком будущем в Майами. По сюжету частный детектив с помощью специальной технологии выискивает в памяти человека нужные моменты, чтобы помочь заказчику пережить прошлое. Он влюбляется в девушку, которая обратилась к нему за помощью, но затем та исчезает без следа.

Главную роль исполнил актер Хью Джекман. Также в фильме снялись Ребекка Фергюсон, Тандиве Ньютон и Дэниел Ву. В России триллер выйдет в прокат 26 августа.

Ранее мы сообщали, что на ТНТ спустя три года возвращается сериал "Света с того света".

Видео: YouTube / WBRussia