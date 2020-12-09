Вышел трейлер триллера "Воспоминания" с Хью Джекманом

В сети появился трейлел фантастического триллера "Воспоминания" режиссера Лизы Джой.
События фильма происходят в недалеком будущем в Майами. По сюжету частный детектив с помощью специальной технологии выискивает в памяти человека нужные моменты, чтобы помочь заказчику пережить прошлое. Он влюбляется в девушку, которая обратилась к нему за помощью, но затем та исчезает без следа.
Главную роль исполнил актер Хью Джекман. Также в фильме снялись Ребекка Фергюсон, Тандиве Ньютон и Дэниел Ву. В России триллер выйдет в прокат 26 августа.
Ранее мы сообщали, что на ТНТ спустя три года возвращается сериал "Света с того света".
Видео: YouTube / WBRussia
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