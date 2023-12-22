Вышел трейлер детектива "Город страха"

Студия Vertical представила трейлер детективного триллера "Город страха". Режиссером картины выступила Джордана Скотт.
Сюжет основан на романе "Токио" Николаса Хогга. Психолога Бена Морро приглашают в Берлин, чтобы он помог полиции с расследованием массового убийства членов тайного культа. В это время его дочь знакомится с парнем, который посвящает ее в местную андеграундную культуру.
В главных ролях сыграли Эрик Бана, Сэди Синк, Сильвия Хукс, Йонас Дасслер и другие. Мировая премьера состоится 28 июня.
Ранее мы сообщали, что вышел финальный трейлер мультфильма "Гарфилд".
Видео: YouTube / Vertical
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