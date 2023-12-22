Вышел трейлер детектива "Город страха"

Мировая премьера состоится 28 июня.

Студия Vertical представила трейлер детективного триллера "Город страха". Режиссером картины выступила Джордана Скотт.

Сюжет основан на романе "Токио" Николаса Хогга. Психолога Бена Морро приглашают в Берлин, чтобы он помог полиции с расследованием массового убийства членов тайного культа. В это время его дочь знакомится с парнем, который посвящает ее в местную андеграундную культуру.

В главных ролях сыграли Эрик Бана, Сэди Синк, Сильвия Хукс, Йонас Дасслер и другие. Мировая премьера состоится 28 июня.

Ранее мы сообщали, что вышел финальный трейлер мультфильма "Гарфилд".

Видео: YouTube / Vertical