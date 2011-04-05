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Вышел трейлер десятой части "Пилы"

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Мировая премьера состоится 29 сентября.

Кинокомпания Lionsgate представила трейлер фильма "Пила 10", который входит в известную франшизу про серийного убийцу Джона Крамера. Режиссером проекта выступил Кевин Гротерт.

Сюжет расскажет историю Крамера между первой и второй частями франшизы. Смертельно больной герой отправляется в Мексику, чтобы пройти экспериментальное лечение. Однако выясняется, что все это оказывается аферой, и Крамер решает наказать мошенников с помощью своих "испытаний".

В фильме снялись Тобин Белл, Стивен Брэнд, Майкл Бич и другие. Мировая премьера состоится 29 сентября.

Ранее мы сообщали, что вышел финальный трейлер "Черепашек-ниндзя: Мутантский разгром".

Видео: YouTube / Lionsgate Movies

Теги: lionsgate movies, пила 10, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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