Вышел трейлер боевика "Волки"

Киностудия Sony Pictures представила полноценный трейлер комедийного боевика "Волки". Режиссером и сценаристом проекта выступил Джон Уоттс.
Сюжет фильма расскажет историю группы чистильщиков, которые должны объединиться ради общего дела. В главных ролях сыграли Брэд Питт, Джордж Клуни, Эми Райан, Остин Абрамс и другие. Мировая премьера состоится 20 сентября.
Ранее мы сообщали, что вышел тизер-трейлер мультфильма "Моана 2".
Видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment
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