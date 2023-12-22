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Вышел трейлер боевика "Волки"

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Мировая премьера состоится 20 сентября.

Киностудия Sony Pictures представила полноценный трейлер комедийного боевика "Волки". Режиссером и сценаристом проекта выступил Джон Уоттс.

Сюжет фильма расскажет историю группы чистильщиков, которые должны объединиться ради общего дела. В главных ролях сыграли Брэд Питт, Джордж Клуни, Эми Райан, Остин Абрамс и другие. Мировая премьера состоится 20 сентября.

Ранее мы сообщали, что вышел тизер-трейлер мультфильма "Моана 2".

Видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment

Теги: sony pictures entertainment, волки, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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