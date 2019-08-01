Вышел второй трейлер боевика "Герой" с Александром Петровым и Светланой Ходченковой

Режиссером картины выступил Карен Оганесян ("Без границ", "Жизнь впереди"). Премьера состоится 26 сентября.

Кинокомпания "Централ Партнершип" опубликовала на YouTube второй трейлер боевика "Герой".

Полковник Андрей Родин (сыграл Александр Петров) решает оставить службу разведки и некоторое время спокойно пожить в Европе. Неожиданно из неоткуда появляется его отец (Владимир Машков), которого все считали погибшим. Отец рассказывает сыну, что его планируют уничтожить. На помощь Андрею приходит его одноклассница из разведшколы Маша (Светлана Ходченкова).

Режиссером картины выступил Карен Оганесян ("Без границ", "Жизнь впереди"). Премьера состоится 26 сентября.

Накануне Netflix опубликовал первый трейлер "Ирландца" Мартина Скорсезе.

Видео: YouTube/ Central Partnership