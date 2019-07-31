Netflix опубликовал первый трейлер "Ирландца" Мартина Скорсезе

Netflix выложил первый трейлер фильма "Ирландец", премьера которого запланирована на лето 2019 года.
В фильме будет рассказана история гангстера Фрэнка Ширана по прозвищу "Ирландец" (Роберт де Ниро). Перед смертью он рассказывает свою темную историю. О том как он научился убивать на фронтах Второй мировой войны, а вернувшись в США нашел себе применение в криминале. От его рук жестоко погибли не менее 25 человек. Фильм снят по роману Чарльза Брандта "Я слышал, вы красите дома".
В фильме также снялись Аль Пачино, Джо Пеши и Харви Кейтель.
Также на YouTube опубликовали трейлер пятого сезона "Острых козырьков".
Видео: Netflix
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