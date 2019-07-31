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Netflix опубликовал первый трейлер "Ирландца" Мартина Скорсезе

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Фильм снят по роману Чарльза Брандта "Я слышал, вы красите дома".

Netflix выложил первый трейлер фильма "Ирландец", премьера которого запланирована на лето 2019 года. 

В фильме будет рассказана история гангстера Фрэнка Ширана по прозвищу "Ирландец" (Роберт де Ниро). Перед смертью он рассказывает свою темную историю. О том как он научился убивать на фронтах Второй мировой войны, а вернувшись в США нашел себе применение в криминале. От его рук жестоко погибли не менее 25 человек. Фильм снят по роману Чарльза Брандта "Я слышал, вы красите дома".

В фильме также снялись Аль Пачино, Джо Пеши и Харви Кейтель. 

Также на YouTube опубликовали трейлер пятого сезона "Острых козырьков".

Видео: Netflix

Теги: ирландец, мартин скорсезе, трейлер
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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