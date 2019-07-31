Netflix опубликовал первый трейлер "Ирландца" Мартина Скорсезе

Фильм снят по роману Чарльза Брандта "Я слышал, вы красите дома".

Netflix выложил первый трейлер фильма "Ирландец", премьера которого запланирована на лето 2019 года.

В фильме будет рассказана история гангстера Фрэнка Ширана по прозвищу "Ирландец" (Роберт де Ниро). Перед смертью он рассказывает свою темную историю. О том как он научился убивать на фронтах Второй мировой войны, а вернувшись в США нашел себе применение в криминале. От его рук жестоко погибли не менее 25 человек. Фильм снят по роману Чарльза Брандта "Я слышал, вы красите дома".

В фильме также снялись Аль Пачино, Джо Пеши и Харви Кейтель.

Также на YouTube опубликовали трейлер пятого сезона "Острых козырьков".

Видео: Netflix