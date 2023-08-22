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Вышел трейлер боевика "Фриланс" с Джоном Синой

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Мировая премьера состоится 9 октября.

Relativity Media представила трейлер боевика "Фриланс". Режиссером проекта выступил Пьер Морель.

Сюжет расскажет историю бывшего сотрудника спецназа, который прибывает в страну под названием Палдония, где встречается с эксцентричным президентом. Вместе с ним на задание отправляется журналистка. События происходят во время военного переворота в стране, в результате чего главному герою предстоит защитить обоих.

В фильме снялись Джон Сина, Элисон Бри, Хуан Пабло Раба и другие. Мировая премьера состоится 9 октября.

Ранее Netflix представил трейлер фильма "Рептилия".

Видео: YouTube / Relativity Media

Теги: боевик, джон сина, трейлер, фриланс
Категории: Лента новостей, Культура,

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