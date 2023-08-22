Вышел трейлер боевика "Фриланс" с Джоном Синой

Relativity Media представила трейлер боевика "Фриланс". Режиссером проекта выступил Пьер Морель.
Сюжет расскажет историю бывшего сотрудника спецназа, который прибывает в страну под названием Палдония, где встречается с эксцентричным президентом. Вместе с ним на задание отправляется журналистка. События происходят во время военного переворота в стране, в результате чего главному герою предстоит защитить обоих.
В фильме снялись Джон Сина, Элисон Бри, Хуан Пабло Раба и другие. Мировая премьера состоится 9 октября.
Ранее Netflix представил трейлер фильма "Рептилия".
Видео: YouTube / Relativity Media
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