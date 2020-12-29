Премьера картины запланирована на 26 февраля.

Во вторник, 12 января, в сети появился трейлер байопика о певице Билли Холидей под названием "The United States vs. Billie Holiday". Ролик опубликован на YouTube-канале Hulu.

Режиссером фильма выступил Ли Дэниелс, который ранее работал над сериалом "Империя". Главные роли исполнили певица Андра Дей, Треванте Родс и Гарретт Хедлунд.

В сюжете история певицы Билли Холидей. Она является одной из известных джазовых вокалисток США.

Премьера анонсирована на 26 февраля.

Ранее мы сообщали о том, что вышел тизер сериала "Великий уравнитель".

Видео: Hulu / YouTube