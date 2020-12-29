Во вторник, 12 января, в сети появился трейлер байопика о певице Билли Холидей под названием "The United States vs. Billie Holiday". Ролик опубликован на YouTube-канале Hulu.
Режиссером фильма выступил Ли Дэниелс, который ранее работал над сериалом "Империя". Главные роли исполнили певица Андра Дей, Треванте Родс и Гарретт Хедлунд.
В сюжете история певицы Билли Холидей. Она является одной из известных джазовых вокалисток США.
Премьера анонсирована на 26 февраля.
Ранее мы сообщали о том, что вышел тизер сериала "Великий уравнитель".
Видео: Hulu / YouTube
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