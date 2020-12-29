Вышел тизер сериала "Великий уравнитель"

Во вторник, 12 января, в сети появился тизер к сериалу "Велики уравнитель". Ролик опубликован на YouTube-канале Wickedawesome27.
В сюжете история матери-одиночки Робин, которая помогает нуждающимся. Главная героиня готова пойти на риск ради благостояния своей семьи и справедливости. Роли в сериале достались Адам Голдберг, Тори Киттлз, Лоррейн Туссен.
Релиз первой серии состоится 7 февраля.
Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер драмы "Черри" с Томом Холландом.
Видео: Wickedawesome27 / YouTube
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все