Вышел тизер сериала "Великий уравнитель"

Релиз пилотной серии состоится 7 февраля.

Во вторник, 12 января, в сети появился тизер к сериалу "Велики уравнитель". Ролик опубликован на YouTube-канале Wickedawesome27.

В сюжете история матери-одиночки Робин, которая помогает нуждающимся. Главная героиня готова пойти на риск ради благостояния своей семьи и справедливости. Роли в сериале достались Адам Голдберг, Тори Киттлз, Лоррейн Туссен.

Релиз первой серии состоится 7 февраля.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер драмы "Черри" с Томом Холландом.

Видео: Wickedawesome27 / YouTube