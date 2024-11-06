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Вышел трейлер байопика "Вальсируя с Брандо"

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Мировая премьера состоится в 2025 году.

Кинокомпания VMI Worldwide представила трейлер фильма "Вальсируя с Брандо". Режиссером и автором сценария картины выступил Билл Фишман.

Фильм рассказывает о жизни актера Марлона Брандо и его подготовке к съемкам в "Последнем танго в Париже" и "Крестном отце", а также о желании героя купить остров в Тихом океане для уединения.

В главной роли сыграл Билли Зейн. Мировая премьера состоится в 2025 году.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Конец света".

Видео: YouTube / VMI Worldwide

Теги: vmi worldwide, вальсируя с брандо, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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