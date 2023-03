Вышел трейлер The Last of Us Part I об особенностях ПК-версии

Релиз на PC состоится 28 марта.

Японская технологическая компания Sony продолжает подогревать интерес пользователей к грядущей в скором времени новой компьютерной игры The Last of Us: Part 1. Ранее в социальных сетях уже появлялись ролики с особенностями данного проекта. Один из них презентовал системные требования, а во втором авторы рассказывали о поддержке контроллера DualSense, режиме высокой контрастности и аудиоописаниях произошедших в истории событий. Новый трейлер поясняет игрокам, что они могут дополнительно рассчитывать на разблокированную частоту кадров, поддержку Nvidia DLSS и AMD FSR 2. Они получат доступ к "режиму спидранера" и такому режиму, в котором предусмотрен перманентная смертью главного героя. При этом для геймеров там не запланировано право на ошибку. Официальный релиз версии для персональных компьютеров запланирована на 28 марта. Документалисты из мирового издания Noclip выпустили 40-минутное видео, посвящённое созданию игры.

Фото и видео: YouTube / Naughty Dog