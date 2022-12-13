Вышел трейлер сериала "Колотушка"

Премьера сериала состоится 23 марта.

Онлайн-кинотеатр Premier представил трейлер сериала "Колотушка". Постановщиком сериала выступает Миша Маралес.

В центре сюжета окажется семьянин из Брянска, который работает экспедитором в торговой сети. После встречи с братом и инцидента с разбитыми машинами герой получает огромный долг, из-за чего теряет работу и семью. Ему приходится осваивать профессию бойца, чтобы заменить на ринге травмированного брата.

В главных ролях сыграли Андрей Пынзару, Юрий Насонов, Лукерья Ильяшенко и другие. Премьера сериала состоится 23 марта.

Ранее вышел трейлер финального сезона "Удивительной миссис Мейзел".

Видео: YouTube / Онлайн-кинотеатр Premier