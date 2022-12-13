Вышел трейлер финального сезона "Удивительной миссис Мейзел"

Amazon представила трейлер пятого сезона сериала "Удивительной миссис Мейзел", который станет последним. Шоураннером проекта выступила Эми Шерман-Палладино.
Сюжет рассказывает историю американской домохозяйки Мириам Мейзел, которая обнаруживает в себе скрытый талант к стендапу. В финальном сезоне героине предстоит столкнуться с выбором своего будущего.
Главную роль сыграла Рэйчел Броснахэн. Премьера пятого сезона состоится 14 апреля.
Ранее мы сообщали, что вышел тизер третьего сезона сериала "Убийства в одном здании".
Видео: YouTube / Prime Video
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