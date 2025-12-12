Вышел тизер-трейлер фильма "Супергерл" с Милли Олкок

Мировая премьера состоится 26 июня 2026 года.

Кинокомпания Warner Bros. представила первый тизер-трейлер фильма "Супергерл". Режиссером картины выступил Крэйг Гиллеспи.

Фильм входит в обновленную киновселенную DC, у руля которой стоит режиссер Джейм Ганн, снявший последнего "Супермена". Картина является адаптацией комикса "Женщина завтрашнего дня" и будет посвящена Каре Зор-Эл, кузине Кларка Кента. Героиня путешествует по галактике с суперпсом Крипто, чтобы бороться не только со злодеями, но и со своими демонами.

Главную роль сыграла Милли Олкок. В фильме также снялись Джейсон Момоа, Маттиас Шонартс, Ив Ридли и другие. Мировая премьера состоится 26 июня 2026 года.

Ранее A24 представила трейлер романтической комедии "Драма".

Видео: YouTube / DC