Вышел тизер фильма "Доктор Сон" с Юэном Макгрегором

Этот фильм является сиквелом хрестоматийного "Сияния".

В четверг, 13 июня, в сети появился тизер фильма "Доктор сон" с Юэном Макгрегором. Видеоролик опубликован на официальном канале кинокомпании Warner Bros.

Известно, что фильм будет основан на романе Стивена Кинга "Доктор Сон". Кинолента является сиквелом хрестоматийного "Сияния" Стэнли Кубрика.

Сюжет завязан вокруг мальчика-ясновидеца Дэнни Торранса, который пережил кошмар в отеле "Оверлук", где стал свидетелем безумия и гибели своего отца.

В России премьера ожидается 7 ноября 2019 года.

Ранее мы сообщали о том, что гитарист группы "Ляпис Трубецкой" впал в кому после избиения.

Видео:Warner Bros./YouTube