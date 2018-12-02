HBO опубликовал тизер полнометражного продолжения сериала "Дэдвуд"

Премьерный показ состоится 31 мая 2019 года.

Телеканал HBO опубликовал минутный тизер полнометражного продолжения сериала "Дэдвуд". Премьерный показ одноименного фильма состоится 31 мая 2019 года.

Действие в фильме будет происходить сразу после событий, которые развернулись в третьем сезоне сериала. Напомним, все завершилось тем, что в 1889 году поселение Дэдвуд получило статус города. Однако на покой местных жителей это никак не повлияло - в Дэдвуде по-прежнему царит беззаконие.

Авторам проекта удалось собрать на съемочной площадке почти всех актеров, которые сыграли в сериале. Главные роли исполнили Тимоти Олифант и Иэн МакШейн. Режиссером полнометражной версии стал Дэниел Манахан ("Игра престолов"). Над сценарием работал Дэвид Милч ("Настоящий детектив").

Драматический сериал с элементами вестерна "Дэдвуд" вышел на экраны в 2004 году. Его транслировали на канале HBO. Всего вышло три сезона по 36 серий. Два сезона русскойязычной версии показал НТВ.

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Видео: YouTube / HBO